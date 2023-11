Do Baťova kanálu investuje stát ročně desítky milionů, počet turistů roste

Baťův kanál, který byl otevřen pro nákladní dopravu před 85 lety, je dnes turistickou atrakcí, do které stát prostřednictvím Povodí Moravy a Ředitelství vodních cest ČR každoročně investuje desítky až stovky milionů korun. Díky tomu se stal v posledních letech velmi vyhledávaným cílem. Podle odhadů obecně prospěšné společnosti Baťův kanál se počet návštěvníků na kanále pohybuje ročně okolo 85 tisíc lidí, kteří se po něm plaví na loďkách i moderních hausbótech. V současnosti je splavných 54 kilometrů z Otrokovic do slovenské Skalice, ale v roce 2027 se má celková splavná délka prodloužit na 72 kilometrů z Kroměříže až do Hodonína. V Hodoníně a v Kroměříži vzniknou kapacitní moderní přístavy, doplutí ze současných koncových přístavů umožní nové plavební komory.