Do čela kandidátky pro eurovolby nominovalo hnutí STAN Danuši Nerudovou a Jana Farského

Hnutí STAN by měli do voleb do Evropského parlamentu vést bývalá prezidentská kandidátka Danuše Nerudová a expředseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský. Nominovalo je předsednictvo hnutí. Informovala o tom mluvčí Starostů a nezávislých Sára Beránková. Kandidáty teď musí potvrdit ještě Celostátní výbor hnutí. V eurovolbách příští rok budou Starostové kandidovat samostatně, kandidátku doplní o nezávislé osobnosti. Ekonomka a bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová oznámila rozhodnutí kandidovat za STAN ve čtvrtek dopoledne s tím, že se chce postavit populismu a nabídnout k němu alternativu. Nerudová získala v prezidentských volbách 13,9 procenta hlasů a volilo ji přes 777.000 lidí. Před druhým kolem podpořila pozdějšího vítěze voleb Petra Pavla. Dnes uvedla, že díky nevídané vlně nadšení se podařilo zabránit zvolení Andreje Babiše (ANO) prezidentem. "Populisté se ale nevzdávají a chtějí si opět podmanit naši zemi za každou cenu. Kvůli našim dětem jim to nesmíme dovolit," dodala.