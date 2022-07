Do Česka dorazilo 1400 vakcín proti opičím neštovicím

Do Česka v úterý dorazilo 1400 dávek vakcíny proti opičím neštovicím. Jsou uskladněné ve Fakultní nemocnici Bulovka v Praze. ČTK to řekl mluvčí nemocnice Filip Řepa. Celkem by ČR měla dostat 2800 dávek, s plošným očkováním se nepočítá. Vakcíny země dostala darem od Evropské komise, která očkovací látku nakoupila ze svého rozpočtu a rozděluje ji mezi členské země EU. Podle ministerstva zdravotnictví ČR dostala očkovací látky jako jedna z prvních v EU. Kdy dorazí zbývající část vakcín, ministerstvo neuvedlo. Česko nepočítá s plošným očkováním proti opičím neštovicím.

V ČR se podle dostupných informací hygieniků dosud potvrdilo 16 případů opičích neštovic, poslední dva přibyly minulý týden. Většina nakažených byla v hlavním městě a jeden případ evidovali hygienici v Ústeckém kraji.