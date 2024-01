Do Česka loni přišlo 39 nových značek, nejvíc za 10 let

Na maloobchodní trh v Česku loni vstoupilo 39 nových značek, nejvíce za uplynulých deset let. Víc než třetina z nich spadá do sektoru jídla, nápojů a potravin, takových značek do ČR přišlo 14. Následovalo módní odvětví s devíti značkami. Podle země původu byla nejvíce zastoupená Itálie s osmi značkami, pět jich přišlo ze Slovenska a čtyři z Francie. Vyplývá to z informací na webu realitní poradenské společnosti Cushman & Wakefield, která trh z tohoto pohledu sleduje právě deset let. Na informace firmy upozornil server MediaGuru.cz.

Mezi nejvýznamnější značky, které do Česka loni vstoupily, patří Victoria’s Secret, Popeyes, Signorvino, Rossopomodoro či Zadig & Voltaire, uvedla Cushman & Wakefield. Podle jejího vedoucího týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu Jana Kotrbáčka zůstává český trh a především Praha pro retailové značky hlavní vstupní branou do střední a východní Evropy.