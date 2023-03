Do Česka poprvé dorazila nafta z USA

Řidiči v Česku budou moci využívat naftu z USA. V minulých dnech poprvé dorazila do Česka. První vlaky s naftou vyrobenou v americké Louisianě byly stočeny ve skladech státního distributora paliv Čepro. Řidiči ji do svých aut začnou tankovat v horizontu tří až šesti týdnů. ČTK o tom informovalo Čepro. Největší část paliv podnik nyní dováží z Německa, Rakouska a Polska. Dovoz motorové nafty z USA je výsledkem snahy státního podniku diverzifikovat zdroje nafty, což by mělo přispět k posílení nezávislosti Česka na ruských surovinách. "Pro Českou republiku je klíčové zajistit dostatečné množství kvalitních pohonných hmot, abychom nemuseli znovu čelit podobné situaci jako loni na jaře, kdy ceny zejména motorové nafty neúměrně vzrostly. Díky novým kontraktům budeme připraveni na výkyvy, které s sebou může přinést Putinova válka na Ukrajině," uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).