Do Česka se vrací vzácný svitek tóry

V pražském Karolinu dnes zástupci progresivní židovské komunity Ec chajim převezmou víc než 130 let starý svitek tóry, který se do Česka vrací z Británie. Patří k 1564 svitkům shromážděným nacisty za druhé světové války ze židovských komunit a prodaným v 60. letech minulého století do Londýna z tehdejšího Československa. Jde o druhou navrácenou tóru z tohoto souboru, první svitek z něj získala před čtyřmi lety Židovská obec Olomouc.

Tóra je základní text judaismu a zahrnuje prvních pět knih hebrejské bible, křesťany označované jako Starý zákon. Svitek označený v souboru číslem 1052 do Česka trvale zapůjčí nadace Memorial Scrolls Trust. Záštitu nad slavnostním předáním tóry převzaly Univerzita Karlova, město Praha a izraelské velvyslanectví v ČR.