Do Česka se vrátí druhý ze svitků tóry prodaných v 60. letech do Británie

Do Česka se vrátí druhý z více než 1500 svitků tóry shromážděných nacisty za druhé světové války ze židovských komunit a prodaných v 60. letech minulého století z tehdejšího Československa do Británie. V pondělí 27. září ho od britské nadace převezme v pražském Karolinu progresivní židovská komunita Ec chajim. První svitek ze souboru získala před čtyřmi lety Židovská obec Olomouc. Vyplývá to z informací komunity Ec chajim a Židovského muzea v Praze. Tóra je základní text judaismu a zahrnuje prvních pět knih hebrejské bible, křesťany označované jako Starý zákon. Svitek ze souboru s číslem 1052 byl napsán v roce 1890 v Brně. Sloužil tam do roku 1942, kdy nacistické okupační úřady přikázaly židovským komunitám v protektorátu Čechy a Morava, aby všechny své liturgické předměty a knihy poslaly do Prahy, kde měly být uskladněny a katalogizovány. Shromáždilo se tak více než 212.000 artefaktů, mezi kterými bylo i 1800 svitků tóry, přičemž po válce se skladovaly ve špatných podmínkách v poničené synagoze v pražské Michli. V 60. letech se komunistické úřady rozhodly většinu svitků prodat do zahraničí. V roce 1964 se tak 1564 svitků dostalo do do westminsterské synagogy v Londýně, kde byla k jejich správě založena organizace Memorial Scrolls Trust. Ta svitky tóry nechává renovovat a zapůjčuje je do židovských komunit a organizací po celém světě. Svitky nejsou nikdy prodávány, ale poskytnuty k užívání na dobu existence jejich držitelů, upozornil rabín židovské komunity Ec chajim David Maxa.