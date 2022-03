Do Česka teď denně přichází ze zahraničí asi 5 tisíc lidí

Do Česka teď každý den přichází asi 5 tisíc migrantů. Podle ministra vnitra Víta Rakušana z hnutí STAN přitom české úřady registrovaly tohle číslo ještě nedávno, před ruskou invazí na Ukrajinu, za jeden měsíc. Od začátku ruské invaze se v Česku na cizinecké policii ohlásilo přes 33.000 uprchlíků z Ukrajiny. Příchozí lidé se tam musí registrovat do tří dnů po příjezdu. Poté mají lidé 90 dnů na vyřízení víza, o které mohou žádat na pracovištích azylové a migrační politiky po celém Česku. Díky speciálním dlouhodobým vízům, které vydává ministerstvo vnitra, budou lidé z Ukrajiny automaticky zařazeni do systému veřejného zdravotního pojištění, mohou si s nimi také vyřídit povolení k zaměstnání. Vláda ve čtvrtek večer jednala o tom, jak pravidla pro příchod uprchlíků z východu Evropy ještě zjednodušit. Ministerstvo vnitra příští týden připraví nový předpis, který zavede mimořádnou ochranu pro uprchlíky z Ukrajiny, na které se shodla Evropská unie. Zajistí jim nejméně na rok přístup k práci, vzdělání nebo sociální podpoře.

Z Ukrajiny uprchl za týden od začátku ruské invaze celkem už víc než milion lidí. To jsou asi dvě procenta tamní populace. Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky míří nejvíc uprchlíků do Polska.