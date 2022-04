Do Českého Krumlova se po pandemii začínají pomalu vracet turisté

Do Českého Krumlova se pomalu začínají vracet turisté. Zatím přijíždí hlavně o víkendu, větší zájem zaznamenali ubytovatelé o velikonoční pobyty. Město připravilo i velikonoční slavnost. Objednávky na Velikonoce mají i penziony kolem Lipna nebo hotely či chalupy na Písecku. Vyplývá to z informací samospráv a České unie cestovního ruchu (ČUCR). Krumlov přišel kvůli koronavirové pandemii o značnou část příjmů z cestovního ruchu. "Jak to vidíme, začaly už před čtrnácti dny velmi dobře fungovat víkendy. Signály od ubytovatelů jsou takové, že se sezona začíná plnit. Všechno nasvědčuje jedné věci, že startovacím bodem by měly být Velikonoce. Jsou zlomovým bodem, kdy se Krumlov začne plnit. Už teď jsou tu skupinky Američanů, které sem vozí cestovní kancelář, objednávají si i gastronomické služby," řekl ČTK krumlovský místostarosta Josef Hermann (KDU-ČSL). Do města s centrem zapsaným na seznamu UNESCO míří zatím hlavně individuální turisté, zájezdové autobusy přijedou tak dva za víkend. Krumlov chce letos oslovit evropskou a americkou klientelu.