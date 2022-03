Do ČR přišlo 270.000 Ukrajinců, začnou platit zákony k usnadnění jejich pobytu

Do Česka za tři týdny ruské invaze přišlo 270.000 válečných utečenců z Ukrajiny a země je na samé hranici počtu uprchlíků, který je bez větších problémů schopna absorbovat. Uvedl to dnes premiér Petr Fiala (ODS). ČR podle něj musí pokračovat v krocích, které pomohou počty příchozích zvládnout. Tři zákony, které mají usnadnit přístup Ukrajinců k práci a ke zdravotnímu pojištění a jejich dětí do škol, schválil Senát a vzápětí podepsal prezident Miloš Zeman. Senátoři souhlasili také s vysláním až 650 vojáků do mnohonárodní jednotky NATO na Slovensku.

Podle dřívějších modelů z minulých migračních vln ČR mohla přijmout takový počet uprchlíků, který odpovídá dvěma procentům obyvatel, tedy něco přes 200.000 lidí. "Uprchlická vlna je svou rychlostí a velikostí nesrovnatelná. ČR to zvládne. A zvládneme i větší počty, musíme k tomu provést některé úpravy systému a musíme mít také finanční prostředky," řekl premiér. ČR podle něj chce, aby v EU existovala finanční solidarita k zemím, které jsou uprchlickou vlnou zasažené nejvíce. Některé dotační programy už fungují, některé bude potřeba upravit a jiné zřídit, dodal Fiala.

ČR podle premiéra patří k zemím, které zvládají příliv příchozích nejlépe. Česko má přitom největší počet registrovaných na počet obyvatel, poukázal. Ministerstvo vnitra vydalo dosud kolem 180.000 víz ke strpění. Cizinecké policii se nahlásilo téměř 100.000 uprchlíků, nejvíce v Praze, Středočeském kraji a Brně, nejméně naopak ve Zlínském kraji. Třeba v hlavním městě je 650 lidí v nouzovém ubytování v tělocvičnách.