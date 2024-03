Do ČR ve středu přijede polský šéf diplomacie Sikorski, bude jednat s Lipavským

Do Česka přijede 20. března polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski. Den před jednáním šéfů diplomacie zemí Visegrádské skupiny (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) bude jednat se svým protějškem Janem Lipavským (Piráti). Informaci serveru Aktuálně.cz potvrdil ČTK mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. Mezi zeměmi V4 existují neshody na některých zahraničněpolitických tématech, také před únorovým summitem premiérů V4 se konalo bilaterální jednání premiérů Česka a Polska. Sikorski s Lipavským budou den před plánovaným setkáním zástupců zemí V4 hovořit o bilaterálních vztazích, pomoci Ukrajině v odporu proti ruské vojenské agresi, V4 či o přípravě polského předsednictví v Radě EU v první polovině roku 2025, sdělil ČTK Drake. "Klíčová témata, která ministři budou chtít společně na mezinárodní scéně prosazovat, nastínili ve společném článku publikovaném na výročí vstupu do NATO," doplnil. Ministři ve společném článku v úterý napsali, že Evropa stále nedělá dost pro to, aby dokázala čelit výzvě, jakou představuje ruská agrese. Západ podle nich míří správným směrem, ale se zpožděním a příliš pomalu. Mezi zeměmi V4 existují neshody mimo jiné v rozdílných postojích k válce na Ukrajině. Maďarský premiér Viktor Orbán je dlouhodobě známý svými dobrými vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a opakovaně vyzývá ke zrušení sankcí, které EU na Rusko uvalila za jeho invazi na Ukrajinu. Obě země i přes sankce spolupracují v oblasti energetiky.