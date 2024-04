Do eurovoleb se přihlásilo další hnutí, které chce využít značku ANO

Do letošních voleb do Evropského parlamentu se přihlásilo další hnutí, které chce využít značku ANO. Od názvu opoziční formace Andreje Babiše se odlišuje dovětkem, že slibuje "lepší EU s mimozemšťany" a také to, že zastaví drahotu a válku. Na webu dohledového úřadu se objevilo až po úterní lhůtě pro předložení kandidátních listin.

Předsedou nového hnutí je zastupitel obce Milý na Rakovnicku Tomáš Franěk, který původně své uskupení zaregistroval u ministerstva vnitra jako Patrioty z Rakovnicka. Není tak totožné s podobným brněnským uskupením ANO, vytrollíme europarlament, které kandidovalo před pěti lety.