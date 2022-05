Do finále Eurovize postoupil český zástupce, skupina We are Domi

Do finále hudební soutěže Eurovize dnes večer postoupil český zástupce, tříčlenná kapela We Are Domi se zpěvačkou Dominikou Haškovou. Oznámili to organizátoři. Ve finále, které se uskuteční v sobotu večer v Turíně, se utká s dalšími 24 kapelami. Česko-norská formace se představila skladbou Lights Off jako poslední z 18 interpretů druhého semifinálového večera. O postupu rozhodli hlasující diváci a porota.

Pořadatel soutěže popisuje kapelu We Are Domi jako skvělý příklad mezinárodní spolupráce. Hašková se narodila ve Spojených státech, když její otec, hokejový brankář Dominik Hašek, hrál za tým Buffalo Sabres. Na kytaru hraje Casper Hatlestad, na klávesy Benjamin Rekstad, oba z Norska. Trojice se seznámila během studia na hudební škole v britském Leedsu.