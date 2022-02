Do hospitalu Kuks se po 31 letech vrátil ukradený barokní obraz

Do barokního hospitalu Kuks na Trutnovsku se po téměř 31 letech vrátil ukradený obraz. Jeho autorem je významný francouzský barokní malíř Nicolas de Largillierre a zobrazuje Jana Michaela Šporka, synovce zakladatele Kuksu. Obraz se podařilo zajistit na konci loňského roku při pokusu o jeho vývoz do zahraničí. ČTK o tom informoval kastelán Kuksu Libor Švec. Obraz neznámý pachatel odcizil při nočním vloupání do hospitalu v červenci 1991. Odcizil i další předměty, například benátské zrcadlo nebo herbář. Zloděje policie dosud nedopadla. Obraz se podle Švece podařilo vystopovat díky pracovnici Národní galerie, která byla požádána o povolení k legálnímu vývozu obrazu do zahraničí.

Hospital Kuks je jednou z nejnavštěvovanějších památek ve správě Národního památkového ústavu v Královéhradeckém kraji.