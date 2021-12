Do iniciativy na urychlení očkování se přihlásilo přes 300 lékařů

Přes 300 lékařů a zdravotních sester se do dnešního rána přihlásilo do iniciativy Lékaři pomáhají Česku. Ta vyzývá k urychlení očkování proti koronaviru kvůli přeplněným nemocnicím. Mezi přihlášenými jsou lékaři různých specializací - mimo jiné třeba pediatři. Podle zakladatele iniciativy Radka Mounajjeda by měli pomáhat hlavně ve stávajících očkovacích centrech. Počítá se ale i s tím, že by očkovali ve svých ordinacích. Zástupců iniciativy chtějí, aby posilující třetí dávku vakcíny dostalo milion lidí za jeden týden.

Další lékaři se můžou přihlásit přes formulář na webu iniciativi Lékaři pomáhají Česku. Plán na rychlejší očkování v úterý podpořili oba premiéři - jak ten v demisi Andrej Babiš z ANO, tak i designovaný Petr Fiala z ODS.