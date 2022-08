Do kin míří Cesta do Tvojzemí

Do českých kin míří animovaný film pro děti Cesta do Tvojzemí. Celovečerní 3D animovaný česko-slovensko-belgický snímek měl světovou premiéru letos v květnu na zlínském filmovém festivalu, v kinech bude od 11. srpna. ČTK o tom za tvůrce informovala Klára Bobková. Výroba snímku trvala přes pět let, pracovalo na něm více než 15 výtvarníků a animátorů z celé Evropy. Rozpočet byl 94 milionů korun.

Ve snímku vyprávějícím příběh desetiletého Rikiho, jeho nové drzé kamarádky Emmy a opičáka Tidlinga, kteří se vydávají na dobrodružnou výpravu z reálného světa do magického Tvojzemí, mluví postavy hlasy herců jako jsou Jan Cina, Jan Vondráček, Klára Issová, Martin Myšička, Václav Neužil nebo Jiří Lábus. Postavu námořníka z parní lodi namluvil influencer a youtuber Karel "Kovy" Kovář.