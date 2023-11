Do kin po filmu Bratři dorazí dokument o odbojové skupině bratří Mašínů

Po filmu Bratři režiséra Tomáše Mašína, který měl premiéru 26. října, dorazí do kin 16. listopadu dokument o odbojové skupině bratří Mašínů. Ve snímku s názvem Útěk do Berlína tvůrci Martin Froyda a Jan Novák sledují třicetidenní dramatickou cestu pětice mladíků, z nichž se do Západního Berlína nakonec v roce 1953 dostali pouze Ctirad a Josef Mašínové a jejich kamarád Milan Paumer. Václav Švéda a Zbyněk Janata padli do rukou východoněmecké policie. Dokument tvůrci promítli novinářům. Scenárista Marek Epstein připustil, že film Bratři není přesným popisem příběhu bratrů Mašínových a jejich přátel, kteří se rozhodli se zbraní v ruce opustit komunistické Československo. V dokumentu Útěk do Berlína je podle scenáristy a spolurežiséra Nováka příběh popsaný tak, jak se skutečně udál. V snímku s množstvím českých a německých archivních materiálů hovoří Josef Mašín, Zdena Mašínová, Milan Paumer a historici Eduard Stehlík a Petr Blažek. Prostor je poskytnutý také ukázkám, jak se komunisté pomstili na rodinách uprchlíků.