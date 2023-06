Do klece u děčínské zoo se chytily čtyři uprchlé opice, dvě zůstávají venku

Do nastražené klece u děčínské zoo se dnes podařilo chytit čtyři uprchlé opice. Nejprve to byl brzy ráno alfasamec a samice s mládětem, o něco později další samec. Mimo areál tak zůstávají dva makakové chocholatí, jedna opice je mimo svůj výběh v zahradě. ČTK to řekla mluvčí zoo Alena Houšková. Skupina zvířat uprchla v pondělí večer z výběhu, u kterého někdo poškodil elektrický ohradník. Vstup do lesoparku na Pastýřské stěně bude dnes omezen, městská policie zapáskovala vybrané úseky.

"Opravdu potřebujeme na návrat opičáků klid," uvedla Houšková k prvnímu dnešnímu odchytu. Klec sklapla v 06:45. Zoologové ji plní různými dobrotami. "Opice dohání hlad, už tady vybíraly koše," doplnila Houšková. Další odchycený samec je druhý nejstarší z uprchlé skupiny. Mimo areál se tak pohybují dvě odrostlejší mláďata. Z výběhu uteklo devět zvířat, dvě se podařilo chytit hned a jedna samice zůstala v areálu zoo.