Do konce roku by mělo být jasněji ohledně zdanění tichých vín

Ohledně případného zvýšení spotřební daně na tichá vína by mohlo být jasněji ještě do konce roku. Po úvodním jednání pracovní skupiny, která se zabývá zdaněním tichých - tedy nešumivých - vín, to řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Prezident Svazu vinařů Martin Chlad po jednání řekl, že do příště ministrovi předloží analýzu stavu tuzemských vinic. Už teď počítá s jejich úbytkem.

Za tiché víno se teď neplatí spotřební daň. Proti jejímu zvýšení nad nulovou hranici vinaři argumentují i tím, že by je znevýhodnila oproti zahraniční konkurenci. Ze sousedních zemí mají spotřební daň na tiché víno jen Poláci. Shoda na jejím zavedení v Česku není ani mezi koaličními politiky. Proti jsou dlouhodobě lidovci - pro zavedení zbytek pětikoalice včetně většiny politiků ODS.

Původně bylo zdanění tichých vín součástí konsolidačního balíčku, vláda ale nakonec opatření vyškrtla. Podle Národní ekonomické vlády by měla daň přinést 4 miliardy korun do státní kasy každý rok.