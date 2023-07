Do kontaktních center pro drogově závislé přijde ročně až 39 tisíc lidí, v Praze kapacitně nestačí

Až 39 tisíc lidí ročně přichází do českých kontaktních center pro drogově závislé. Vyplývá to ze souhrnné zprávy monitorovacího střediska pro drogy a závislosti z letošního roku. V současnosti nabízí nízkoprahové programy asi 100 zařízení. V Praze jsou ale jen dvě kontaktní centra. Ta jsou kvůli velkému počtu uživatelů tvrdých drog v hlavním městě dlouhodobě přetížená. V metropoli chybí i kapacity pro detoxikační léčbu. Dlouho se navíc čeká i na terapeutickou podporu. Netýká se to ale jen Prahy. Ve zprávě o nelegálních drogách za rok 2022 popisuje adiktologickou síť jako nedostatečnou většina krajů.