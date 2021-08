Do lavic základních a středních škol usedne přibližně milion a 400 tisíc žáků

Ve středu začne nový školní rok. Do lavic po letních prázdninách usedne přibližně 967.100 žáků základních a 422.300 studentů středních škol. Do prvních tříd nastoupí kolem 110.300 žáků. Počet prvňáků i žáků celkově proti loňsku stoupne. Vyplývá to z odhadů ministerstva školství. Školy zahájí školní rok testováním na covid-19. Výjimku z něj budou mít žáci a zaměstnanci škol, kteří mají doklad o očkování nebo o prodělané nemoci. Prvního školního dne se už tradičně zúčastní i politici. Prezident Miloš Zeman navštíví Základní školu v Merhautově ulici v Brně. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zavítá do Základní školy Sadská na Nymbursku a pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) uvítá žáky v nově otevřené gymnaziální třídě Střední průmyslové školy a Gymnázia Na Třebešíně v Praze 10. Hned první školní den se žáci ve školách budou preventivně testovat na covid-19. Přivítání prvňáků se bude moci konat bez testů, počkají na ně do 2. září. Další termíny pro testování budou 6. a 9. září.