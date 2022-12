Do lékáren mimořádně dorazí dodávka 300 tisíc balení sirupu Nurofen pro děti, doteď byl v Česku nedostupný

Ministerstvo zdravotnictví vyjednalo mimořádnou dodávku 300 tisíc balení Nurofenu pro děti do Česka. Do Vánoc by měla dorazit zhruba třetina. Řekl to ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. Přípravek je teď nedostupný a podle dřívějších informací Státního ústavu pro kontrolu léčiv měly být doávky obnovené až v polovině března. Výrobce přípravku to zdůvodnil problémy s výrobou. Do Česka firma v současnosti nedodává ani dětské čípky, které se používají pro snížení horečky při chřipce nebo nachlazení. Lékárníci ale při výpadku jednoho typu léku umí nabídnout alternativu. Podle ministra Válka je nutné situaci řešit systémově, ve vnitřním připomínkovém řízení proto je novela zákona o léčivech. Ta má mimo jiné přinést lepší přehled o stavu v lékárnách či povinnost distributorů držet zásobu léků na předpis.