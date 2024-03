Do maturitních oborů se hlásí téměř 80 procent uchazečů o středoškolské studium

Do maturitních oborů se hlásí téměř 80 procent uchazečů o studium na střední škole. Letos se do maturitních oborů všech forem studia hlásí asi 126.800 uchazečů, zhruba o 10.000 více než loni. Vyplývá to z dat, která novinářům poskytlo ministerstvo školství. Podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala je největší převis poptávky nad nabídkou u čtyřletých a víceletých gymnázií. Na střední školy se letos hlásí do všech forem studia téměř 162.000 uchazečů, o denní formu studia má zájem asi 156.400 lidí. Přihlášku do studia maturitního oboru v denní formě si letos podalo více než 122.700 uchazečů, na denní obory s výučním listem se hlásí téměř 32.000 uchazečů. Díky digitalizaci přihlášek na střední školy je podle Zatloukala možné zjistit, jaký je zájem o jednotlivé obory. Ministerstvo také nově eviduje i uchazeče o nematuritní obory středních škol. "Největší převis je u gymnázií, a to jak čtyřletých, tak víceletých. Problémy jsou zejména v Praze a Jihomoravském kraji," řekl Zatloukal.