Do mezinárodního leteckého cvičení v ČR Ample Strike se zapojí asi 600 vojáků

Do mezinárodního leteckého cvičení v ČR Ample Strike se letos zapojí asi 500 českých a stovka zahraničních vojáků. Devátý ročník cvičení se letos uskuteční od 29. srpna do 16. září. Armáda to uvedla na svém webu. Hlavním cílem cvičení je sladění činnosti předsunutých leteckých návodčí s posádkami letadel a velitelů na zemi. Konat se bude na letištích v Náměšti nad Oslavou, Čáslavi a Kbelích, ve výcvikových prostorech Boletice a Libavá a v okolí Českých Budějovic. Prvně se do řízení vzdušných operací kromě velitelství v místě cvičení zapojí také Národní středisko řízení a velení ve Staré Boleslavi (ANCC). "Cvičení je nově plánováno jako dvoustupňové a některé úkoly budou řízeny právě z ANCC (Air National Command Centre). Nedílnou součástí je také prověření schopností hostitelské země poskytnout podporu zahraničním jednotkám, tzv. Host Nation Support," uvedl řídící cvičení brigádní generál Rudolf Straka.

Na cvičení přijedou vojáci z Estonska, Německa, Slovenska, Slovinska a USA.