Do největšího vojenského cvičení se zapojí 90.000 vojáků, uvedl velitel NATO

Do největšího vojenského cvičení NATO od studené války, které začne příští týden, se zapojí až 90.000 vojáků ze všech států aliance a Švédska. V Bruselu to dnes oznámil jeden z nejvyšších velitelů NATO Chris Cavoli. Cvičení ponese název Steadfast Defender (Pevný obránce) a potrvá až do května. Předseda Vojenského výboru NATO, admirál Rob Bauer, již na úvod dvoudenní jednání v Bruselu ve středu uvedl, že aliance potřebuje zejména posílit kolektivní obranu. Česko na jednání v Bruselu zastupoval náčelník generálního štábu Karel Řehka.