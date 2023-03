Do několika měsíců bude možné vyzvedávat léky na e-recept v zahraničí

Do několika týdnů bude možné vyzvedávat léky na český e-recept v některých zemích EU, například Chorvatsku, Polsku nebo Španělsku. Přesný termín musí stanovit Evropská komise na základě testování systému. Na tiskové konferenci to řekla ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irena Storová. Podobně si budou moci léky vyzvednout v ČR i cizinci z těchto zemí. V současné době je možné vyzvednout léky v EU s papírovým receptem. "Pokud si své léky zapomeneme zabalit, nebo se nám třeba pobyt v zahraničí nečekaně protáhne a s léky nevystačíme, bude stačit kontaktovat svého lékaře, který běžným způsobem vystaví e-recept a pacient si jej v daném místě vyzvedne," uvedla Storová. Informace se zapíše i do lékového záznamu českého pacienta. Systém už funguje mezi Finskem, Estonskem, Chorvatskem a Portugalskem. Spolu s Českem by se do měsíce či dvou měly zapojit Švédsko, Polsko či Španělsko. Připravují se také Itálie, Řecko, Maďarsko, Irsko, Lotyšsko, Litva a Kypr. Podle Storové tak bude v létě tato možnost k dispozici v nejčastějších dovolenkových destinacích.

Zachovaná však zůstane dál i možnost přijít do zahraniční lékárny s papírovým receptem, nová možnost je pro lékárny dobrovolná. Seznam zařízení v ČR i cizích zemích bude podle Storové SÚKL zveřejňovat.