Do pěvecké soutěže Antonína Dvořáka se přihlásilo 87 pěvců a pěvkyň ze 17 zemí

Do 56. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka se přihlásilo 87 pěvců a pěvkyň ze 17 zemí. Pořadatelé registrují zvýšený zájem o kategorii Operní naděje. "Třiadvacet účastníků v letošní soutěži operních nadějí potvrzuje, že mladí pěvci z celé Evropy mají zájem se soutěže zúčastnit," uvedla producentka festivalu Jana Beranová. Soutěž bude 4. až 11. listopadu v Karlových Varech. Vyvrcholí 11. listopadu v Karlovarském městském divadle finálovým kolem kategorií Junior a Opera. Účastníci finále zazpívají s doprovodem Karlovarského symfonického orchestru s dirigentem Jiřím Štruncem. Novináře o tom informoval Alois Ježek, ředitel Mezinárodního pěveckého centra Antonína Dvořáka, které soutěž pořádá.

Pěvecká soutěž Antonína Dvořáka je otevřená pro pěvce a pěvkyně do 35 let. Ke dvěma kategoriím Junior a Opera přibyly v roce 1996 kategorie Píseň a v roce 2014 kategorie Operní naděje pro pěvce a pěvkyně od 16 do 20 let. Výkony pěvců bude hodnotit porota, ve které letos zasednou její předseda Peter Dvorský, Magdaléna Hajóssyová, Zdeněk Šmukař, Ondřej Hučín, Monika Brychtová a další osobnosti v oboru pěvectví.