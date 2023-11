Do podzimního kola sbírky potravin by se mělo zapojit přes 2000 prodejen

Do letošního kola sbírky potravin by se podle očekávání Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) mohlo zapojit přes 2000 prodejen, loni jich bylo 1470. Sbírka se koná letos v sobotu po celé ČR. Na dnešní tiskové konferenci to novinářům řekli prezident SOCR Tomáš Prouza a předseda České federace potravinových bank Aleš Slavíček. Letos se koná desátý ročník sbírky, od roku 2019 je dvakrát ročně. V pravidelných sbírkách se vybírají hlavně trvanlivé potraviny, které banky distribuují s pomocí neziskových organizací. Slavíček uvedl, že potravinové banky loni podpořily 300.000 potřebných. Pomoc podle něj potřebuje výrazně více lidí.

Do skladů míří denně svozy potravin z řetězců. Od roku 2018 mají obchody nad 400 metrů čtverečních ze zákona povinnost darovat potraviny, které jsou poškozené, ale stále bezpečné. Od letošního července mohou charitám darovat zbylé jídlo restaurace.