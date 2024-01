Do politiky se vstupuje hlavně kvůli moci a majetku, myslí si lidé v Česku

Za nejvýznamnější důvody pro vstup do politiky lidé v Česku považují získání moci a majetku. Získat moc je důležitým motivem podle osmi z deseti, získat majetek podle tří čtvrtin dotázaných v průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Nejmenší roli při rozhodování naopak hraje možnost pomoci s řešením problémů ve společnosti, takovou motivaci ke vstupu do politiky předpokládá šest z deseti účastníků průzkumu. Loni od září do prosince se do něj zapojilo víc než 900 lidí, výsledky dnes CVVM poskytlo ČTK. Aktuální výzkum podle autorů neukazuje proti předchozímu z roku 2020 významnější posuny v tom, jak lidé motivace pro vstup do politiky vnímají. "Jedinou výjimkou byl výrazný pokles podílu českých občanů, kteří jsou rozhodně přesvědčeni o tom, že lidé vstupují do politiky, aby pomáhali řešit problémy ve společnosti (z 21 procent v roce 2020 na 13 procent na podzim 2023)," uvedlo CVVM.