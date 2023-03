Do poloviny března skončilo víc živnostníků než za předchozí dva roky

Zhruba 146 tisíc podnikatelů zrušilo - od začátku letošního roku do poloviny března - svojí živnost. Informovala o tom společnost Dun and Bradstreet. Zrušených živností tak bylo víc než za poslední dva roky dohromady. Důvodem je hlavně povinné zavedení datových schránek pro OSVČ. Loni podnikání ukončilo 80 tisíc osob, o rok dříve to bylo necelých 50 tisíc. Datové schránky jsou od letoška nově povinné pro živnostníky, spolky a další právnické osoby.

V Česku má aktuálně živnostenský list přes 2 miliony lidí. Letos jej získalo skoro 20 tisíc lidí.