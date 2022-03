Do pomoci ukrajinským uprchlíkům v Česku se aktivně zapojují i Rusové

Do pomoci Ukrajincům prchajícím před válkou do Česka se aktivně zapojila i ruská menšina v ČR. Mnozí Rusové mají ukrajinské přátele nebo příbuzné, a nabídnutí pomoci tak vnímají jako něco přirozeného. Někteří cítí odpovědnost za kroky Moskvy, přestože s nimi nesouhlasí, a snaží se přispět ke zlepšení situace alespoň tak, že podpoří ukrajinské běžence. K tomu jim pomáhají sociální sítě i skutečnost, že Rusové a Ukrajinci mají k sobě jazykově blízko.

Jedním z těchto Rusů je mladý podnikatel Filip Davydov, který vozí k hranicím v dodávce humanitární pomoc a odsud uprchlíky. Na otázku, zda přemýšlel o tom, že by se po případném návratu do Ruska mohl kvůli zapojení do pomoci Ukrajině dostat do problémů, odpovídá, že "na to nemá čas". "Uvědomil jsem si, že je dneska vlastně skoro čest být v Rusku stíhán za věci, jako je podpora opozičních představitelů a podobně," říká aktivista, který žije v Česku od dob studií na vysoké škole. "Je to známka, že člověk ještě neztratil veškerou morálku," dodal.

Do pomoci se zapojila i ruská malířka působící pod jménem Nata Zaikina, která pomáhá s ubytováním uprchlíků v Praze. Její kamarád provozuje pro nově příchozí síť ubytovacích zařízení. Jedno z nich, původně opuštěný dům u stanice metra Florenc, který se nyní proměnil v takzvaný Dům dobra, Zaikina a její partner Vladimir Čebakov vybavili za vlastní prostředky kuchyní. Peníze na kuchyni získali z on-line dražby Čebakovových obrazů.