Do Prahy dorazili účastníci závodu historických aut, lidé je uvítali u muzea

Do Prahy dorazili účastníci závodu historických automobilů 1000 mil československých. U Národního technického muzea první z přijíždějících vítala zhruba stovka lidí, později přihlížejících přibylo. Závodníci, kteří vyrazili z Prahy ve čtvrtek, za sebou mají cestu do Bratislavy, na Slovensku pak museli zdolat například vrch Pezinská baba. Ze slovenské metropole s vozy do cíle vyjeli dnes ráno.

Závod se nejel na maximální rychlost, jako za první republiky, ale jako jízda pravidelnosti a úkolem závodníků bylo se co nejvíce přiblížit průměrné rychlosti 45 kilometrů v hodině. Soutěžilo se v šesti kategoriích podle obsahu válců.

Už posedmé se závodu zúčastnil také Vratislav Veselý, který k muzeu dojel kolem páté odpolední se svým tatínkem Vratislavem. "Úžasný. Bylo nám vedro, ale bylo to nádherný. Stálo to za to," sdělil po dojezdu ČTK Veselý. "Ta trasa jako taková náročná není, ale nejnáročnější je udržet to vozidlo v provozu, udržet řidiče ve stavu bdělosti," dodal pak závodník, který závod absolvoval v BMW 315 z roku 1934.