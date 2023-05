Do Prahy dorazily historické benátské plachetnice, ozdobí slavnosti Navalis

Do Prahy dorazily historické plachetnice z italských Benátek, dnes dopoledne byly spuštěny na Vltavu. Ozdobí tak slavnosti Navalis věnované památce Jana Nepomuckého, které se v Praze konají ode dneška do 15. května, kdy vyvrcholí koncertem na Vltavě. Návštěvníci si budou moci v neděli 14. května u Hergetovy cihelny plavbu na lodích vyzkoušet.

Svatojánské slavnosti byly v Praze už v době baroka, současní pořadatelé je obnovili v roce 2009. Od té doby mají už svůj pevný scénář, a to slavnostní mši v katedrále svatého Víta, procesí od katedrály přes Karlův most a barokní koncert na hladině Vltavy. Koncert na řece zahájí letos opět seskok pěti osvětlených parašutistů, šestý parašutista proskočí obloukem Karlova mostu v místě, kde byl svržený do vody Jan Nepomucký.

V barokní době patřila slavnost k nejvelkolepějším oslavám. Sjížděli se na ni poutníci ze všech koutů země, aby uctili památku sv. Jana Nepomuckého, ale také aby vyslechli hudbu provozovanou z hladiny Vltavy a zhlédli velké množství atrakcí.