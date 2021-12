Do Prahy by na silvestra mohlo přijet 60 tisíc lidí, oproti minulosti výrazně méně

Do hlavního města by na silvestra mohlo podle městské firmy Prague City Tourism (PCT) dorazit na 60.000 návštěvníků, což je výrazně méně než v době před pandemií covidu-19. Na dotaz ČTK to sdělila mluvčí PCT Klára Malá. Přestože lidí bude v ulicích zřejmě méně, připraveni jsou i záchranáři, kteří postaví velký stan na Václavském náměstí, policie a strážníci. Na poslední letošní noc se připravují i kluby, kina, divadla nebo restaurace. Konat se nebude novoroční ohňostroj. Lidé musí všude dodržovat nařízení proti pandemii covidu-19. Od loňska pak platí zákaz používání pyrotechniky. "Vzhledem k nové variantě omikron jsou další tři měsíce opět pro cestovní ruch dost nejisté. Kolem Vánoc jezdí běžně do Prahy okolo 700.000 lidí, tento rok odhadujeme, že to bude celkem okolo 200.000 turistů," uvedla Malá. Na pořádek v ulicích dohlédne státní i městská policie.