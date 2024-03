Do Prahy přijel bývalý americký prezident Clinton

Bývalý americký prezident Bill Clinton dorazil do Prahy, kde se v úterý zúčastní konference Naše bezpečnost není samozřejmost na Pražském hradě, která připomene 25 let od vstupu Česka do NATO. Na síti X to uvedl zpravodajsko-informační portál o Severoatlantické alianci a bezpečnostní problematice natoaktual.cz.

Clinton byl prezidentem USA mezi roky 1993 a 2001. Do Prahy přijel na pozvání českého prezidenta Petra Pavla. Konferenci pořádá spolek Jagello 2000, ve Španělském sále na ní kromě Clintona promluví nejvyšší čeští ústavní činitelé nebo bývalý generální tajemník NATO George Robertson. Organizátoři konference upozornili na to, že na začátku svého prvního funkčního období Clinton poprvé v dějinách nastínil vizi Evropy bez konfliktů, nerozdělené a demokratické.