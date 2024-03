Do Prahy se na protest sjedou tisíce zemědělců

Nespokojení zemědělci budou ve čtvrtek v Praze protestovat proti vládní zemědělské politice. Chtějí od vlády podporu zaměstnanosti na venkově, zachování výše podpory pro životní pohodu zvířat a vrácení zdanění půdy na úroveň před konsolidačním balíčkem, mají i další požadavky. Metropolí by mělo projíždět kolem 700 traktorů a dalších strojů. Zakázat vjezd do města, jak to udělala při protestech polských zemědělců Varšava, pražský magistrát nemůže. Podle vyjádření mluvčího Tadeáše Provazníka tuto možnost nemá. Vychází mimo jiné i z nedávného výroku například Městského soudu v Praze, který zrušil rozhodnutí města změnit kvůli možným dopravním komplikacím trasu protestního pochodu za omezení maximální povolené rychlosti. Podle soudu je i blokování dopravy legitimní protest, navíc právo demonstrovat je zakotvené v listině základních práv a svobod, a je tak nadřazené dalším zákonům. Omezení vjezdu v některých částech tak vychází především z dopravního značení nebo třeba omezení maximální povolené váhy vozidel.