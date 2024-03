Do Prahy se na protest sjedou tisíce zemědělců s traktory a zemědělskou technikou

Nespokojení zemědělci budou ve čtvrtek v Praze protestovat proti vládní zemědělské politice. Hlavními organizátory protestu je Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR, podle kterých vláda neřeší jejich problémy. Žádají mimo jiné podpořit zaměstnanost na venkově, nekrátit podporu pro životní pohodu zvířat, vrátit zdanění půdy na úroveň před vládním konsolidačním balíčkem a také nedanit evropské provozní dotace. Do Prahy mohou dorazit až tisíce zemědělců a přivezou s sebou stovky traktorů či další zemědělské techniky. Během dopoledne budou jezdit kolem Letenských sadů, v poledne se pak shromáždí na demonstraci před úřadem vlády. Tam se s nimi setká ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Na protest budou dohlížet desítky policistů. Očekávají se problémy v dopravě. Zakázat vjezd do města, jak to udělala při protestech polských zemědělců Varšava, pražský magistrát nemůže. Podle vyjádření mluvčího Tadeáše Provazníka tuto možnost nemá. Vychází mimo jiné i z nedávného výroku například Městského soudu v Praze, který zrušil rozhodnutí města změnit kvůli možným dopravním komplikacím trasu protestního pochodu za omezení maximální povolené rychlosti. Podle soudu je i blokování dopravy legitimní protest, navíc právo demonstrovat je zakotvené v listině základních práv a svobod, a je tak nadřazené dalším zákonům.

Hlavní zemědělské organizace se podílely na protestu 22. února proti byrokracii a ekologickým požadavkům v zemědělství či dovozu ze zemí mimo Evropskou unii. Stovky traktorů zpomalovaly dopravu ve městech, na hlavních silnicích a u hraničních přechodů.