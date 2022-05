Do Prahy se vrací pravidelná letecká linka do USA

Přímá linka Praha - New York se vrací na Letiště Václava Havla. V rámci letního letového řádu ji zajišťuje dopravce Delta Airlines - a to sedmkrát týdně s letadlem typu Boeing 767-300. Kvůli epidemii koronaviru bylo přímé spojení do Spojených států přerušené. Letiště Praha teď podle mluvčí Klary Divíšková vyjednává prodloužení přímého spojení do New Yorku po celý rok. Let Praha - New York je zatím jediným přímým spojením z Letiště Václava Havla do Spojených států.

Před epidemií létalo mezi Prahou a New Yorkem každoročně víc než 70 tisíc cestujících. V roce 2019 - tedy posledním předcovidovém roce - Letiště Václava Havla odbavilo do New Yorku přes 120 tisíc lidí.