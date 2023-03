Do protestů v Izraeli se zapojil i československý přeživší holokaustu

Mezi tisíci demonstranty, kteří dnes v Tel Avivu vyšli do ulic na protest proti kontroverznímu návrhu soudní reformy, je i československý rodák a přeživší holokaustu Gidon Lev se svou americkou partnerkou Julie Grayovou. Informoval o tom zpravodajský web The Times of Israel. Osmaosmdesátiletý karlovarský rodák Lev, který strávil čtyři roky svého dětství v koncentračním táboře Terezín, řekl, že má o nynější směřování Izraele velké obavy. Na transparentu měl napsáno: "Naši demokracii budeme bránit duší a krví, přeživší holokaustu".

Lev se do Izraele přestěhoval v roce 1959 a sloužil v izraelské armádě za šestidenní války v roce 1967. Nynější směřování Izraele označil za "nebezpečné pro naši existenci jakožto svobodného demokratického národa". Proti soudní reformě se konají už od ledna masové demonstrace v řadě měst Izraele. Prosazovaná reforma by umožnila vládě přehlasovat rozhodnutí soudů pouhou většinou a výběr všech soudců by svěřila politikům koalice, píše The Times of Israel.