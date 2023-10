Do roku 2030 by mělo mít 85 procent nových MHD autobusů v EU nulové emise

Do roku 2030 by mělo mít 85 procent všech nových městských autobusů v EU nulové emise. Shodly se na tom členské státy Evropské unie. Původní návrh hovořil o 100 procentech autobusů, tento postoj se ale během dlouhých jednání podařilo změkčit, řekl českým novinářkám v Lucemburku ministr dopravy Martin Kupka. Česko se při hlasování nakonec zdrželo, podle Kupky byl pro nás i poslední návrh stále „příliš ambiciózní“. Sto procent nových městských autobusů by následně mělo být zcela bez emisí až v roce 2035.

"Pro Českou republiku jsou tyto změny důležité. Změkčení tohoto nařízení znamená ochranu konkurenceschopnosti evropského trhu a také větší dostupnost veřejné dopravy v jednotlivých místech," uvedl ministr Kupka. "My jsme se obávali toho, že tvrdý požadavek ohledně 100 procent bezuhlíkových autobusů už od roku 2030 by pro mnohá česká města znamenal vyšší výdaje a třeba i ohrožení současné kvality veřejné dopravy, četnosti spojů a mohl by být kontraproduktivní," dodal Kupka.

Pokud jde o bezemisní městské autobusy, v Česku jich zatím jezdí jen málo. Jak uvedl ministr Kupka, "nižší desítky procent". Nejdále je podle něj město Ostrava, ale i další města se postupně připravují na to, jak zajistit větší podíl bezemisních dopravních prostředků, nejen autobusů, ale i trolejbusů. "Města ale opravdu potřebují delší čas k tomu, aby se na to mohly připravit," dodal ministr dopravy.