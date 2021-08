Do Síně slávy Národního divadla byl uveden herec František Němec

Do Síně slávy Národního divadla byl v pondělí uveden člen činohry první české scény František Němec. Symbolicky ho do ní uvedl ředitel Národního divadla Jan Burian při tradičním setkání na úvod sezony v historické budově. Cenu pro umělce do 35 let dostali první sólista Baletu ND Patrik Holeček, členka Činohry ND Jindřiška Dudziaková a sólista Opery ND a Státní opery Lukáš Bařák. "Přeji vám všechno nejlepší a hlavně bouřlivé aplausy, protože větší odměny se vám stejně nedostane," řekl na závěr své děkovné řeči na scéně divadla Němec. František Němec po ukončení DAMU začínal v Městských divadlech pražských, odkud odešel do ND, kde pak odehrál spoustu rolí.