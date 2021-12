Do skladů dorazilo 300 tisíc vakcín pro děti, distribuce začne ve čtvrtek

Do skladů v Olomouci, Táboře a Stéblové na Pardubicku dorazila první zásilka 300.000 dávek vakcíny pro děti od 5 do 10 let. Očkovací látky od firem Pfizer/BioNTech firma Avenier ve čtvrtek rozveze do očkovacích center a do ordinací pediatrů. Stát zatím objednal 300 tisíc dávek. Část z nich už dostaly zvlášť některé nemocnice, a to přímo od výrobce. Do pražské fakultní nemocnice Motol přišlo 12 tisíc dávek, Jihomoravský kraj by měl dostat 6 tisíc dávek. Registrace k očkování malých dětí začala v pondělí, zatím se jich přihlásilo zhruba 9 tisíc.

Některé kraje se rozhodly, že zatím nebudou k očkování malých dětí využívat očkovací centra, ale jen pediatry. Jde o Olomoucký, Královéhradecký, Středočeský, Ústecký a Liberecký kraj.