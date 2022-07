Do škol se přihlásilo na 40.000 ukrajinských dětí, o 30.000 méně, než přišlo

Do škol se podle zatím neuzavřených dat ze zápisů, které končí v pátek, přihlásilo asi 40.000 dětí z Ukrajiny. Je to o 30.000 méně, než jich podle statistik do Česka po propuknutí konfliktu na Ukrajině přišlo. Po jednání se zástupci vlády to na tiskové konferenci uvedl předseda Asociace krajů Martin Kuba (ODS).

Situaci přirovnal k pohybu v tekutých píscích, je podle něj pravděpodobné, že část dětí se s rodiči už do vlasti vrátila, část to plánuje. V září podle něj nebude možné pro nezapsané děti výuku připravit. Je podle něj proto důležité pracovat na scénářích pro jiné zajištění povinné výuky. Na jednání podle Kuby zazněl například požadavek na novou definici on-line výuky a jednání s ukrajinskou stranou.

Podle pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) jednání hejtmanů s vládou nepřinesla posun v požadavku na přesun uprchlíků z přetíženého hlavního města. Podle něj lze uložit pobyt bez porušení práva EU, což dokládá německá legislativa. Ta umožňuje běžencům uložit místo pobytu po první tři roky, uvedl. Téma takzvaných relokací podle premiéra Petra Fialy (ODS) na jednání vznesl pouze Hřib. Zástupci vlády se podle něj bavili s hejtmany hlavně o praktických dopadech na kraje, například právě o školství či o tom, jak se projevila úprava nároku na pětitisícový příspěvek běžencům.