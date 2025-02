Do Sněmovny by se podle průzkumu dostalo letos v lednu s největším ziskem hlasů hnutí ANO

Volby do Sněmovny by letos v lednu vyhrálo hnutí ANO, získalo by přes 35 procent hlasů. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News. Na druhém místě by skončila koalice Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP09, s necelými 19ti procenty. Třetí by bylo hnutí STAN. Do Sněmovny by se dostali ještě SPD, Piráti a Stačilo!. Pod potřebnou pětiprocentní hranicí by zůstali třeba Motoristé nebo SOCDEM. V průzkumu odpovídalo od 10. do 28. ledna přes 1500 lidí.