Do soutěže Czech Nature Photo přihlásilo snímky 250 tvůrců

Téměř 2300 fotografií přihlásilo 250 autorů do soutěže Czech Nature Photo, v níž soutěží snímky přírody. Od loňska se paralelně koná také soutěž pro školáky a studenty, těch se letos přihlásilo ještě více než profesionálů. Celkem 272 mladých autorů poslalo téměř 1500 snímků, nejmladší autorce bylo pět let. Mezinárodní porota nominovala snímky v 11 kategoriích, z nichž vybere vítěze, které oznámí 3. května. ČTK o tom dnes za pořádající společnost Czech Photo informovala Anna Vacková. "Máme radost, že zájem o soutěž neklesá a též kvalita zaslaných prací si nezadá s minulými ročníky. Letos byla navíc udělená i speciální cena Czech Photo za mimořádný projekt – sérii Tomáše Grima zachycující případ prvního zaznamenaného hnízdění výrečka malého v městském prostředí," uvedl Michal Krause, manažer soutěže Czech Nature Photo. Porotce podle něj zaujal unikátní příběh této malé sovy, která se v české přírodě vyskytuje velmi vzácně, a její o to překvapivější volba hnízdiště.