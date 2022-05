Do stanového městečka v Troji se první den přemístilo 77 uprchlíků

Stanové městečko pro ukrajinské uprchlíky v pražské Troji přijalo v sobotu v první den svého fungování 77 uprchlíků. Další přibudou dnes, kolik jich bude, ale není zatím jasné. Na dotaz ČTK to řekla Kateřina Suchánská, mluvčí pražských hasičů, kteří městečko v noci na čtvrtek vybudovali. Městečko má sloužit zejména pro uprchlíky, kteří jsou nyní na hlavním nádraží. V Troji by měli pobývat, než se rozhodne, zda mají nárok na víza dočasné ochrany. Někteří, především romští uprchlíci přebývají na hlavním nádraží v nedůstojných podmínkách. Čekají na prověření, zda nemají dvojí občanství, tedy ukrajinské i maďarské. Pokud ho mají, tak nemají nárok na dočasnou ochranu v Česku. Lidé, kteří mají pouze ukrajinské občanství, tak jsou registrováni v asistenčním centru ve Vysočanech a následně se přesunou do Troji.