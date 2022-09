Do tendru na nákup ropy do státních rezerv se ani napodruhé nikdo nepřihlásil

Do tendru na nákup ropy do státních nouzových zásob se ani napodruhé nikdo nepřihlásil. Na twitteru o tom informoval předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Podle něj to může být kvůli nejistotě ohledně ceny a dodávek ropy na trzích. Zakázka má hodnotu přes 52 milionů dolarů, což je v přepočtu zhruba miliarda a 290 milionů korun. Správa v příštích dnech vypíše nový tendr. Česko má totiž teď zásoby ropy na necelých 88 dní, což je méně než zákonem dané minimum. Švagr to řekl serveru iDnes.cz.