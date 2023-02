Do Turecka odletěla z Česka humanitární pomoc i další hasiči

Česko poslalo do Turecka humanitární pomoc. Jde hlavně o oblečení, deky a taky materiál pro zasahující hasiče. Armádním letounem CASA do země v noci odlěteli taky další dva čeští hasiči, kteří na místě doplní speciální USAR tým. V Turecku zůstanou až do konce zásahu, tedy do čtvrtku nebo pátku. Českému rozhlasu to řekl mluvčí hasičů Jakub Kozák. V tureckém městě Adiyaman prohledávají čeští hasiči sutiny zřícených domů po zemětřesení od úterý. Zatím našli 34 mrtvých. Z trosek zachránili dva lidi. Hasiči teď budou na místě pomáhat polskému záchrannému týmu.