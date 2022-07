Do učebních oborů nastoupil loni nejmenší podíl žáků v novodobé historii ČR

Do oborů s výučním listem nastoupil v uplynulém školním roce nejmenší podíl žáků v novodobé historii Česka, to znamená od roku 1993. Podíl nových učňů činil 27,2 procenta všech přijatých do středních škol. V předchozích letech se jejich množství pohybovalo kolem 30 procent. Vyplývá to z dat Národního pedagogického institutu (NPI), o kterých ČTK informovala mluvčí institutu Lucie Šplíchalová. Přijatých do maturitních oborů středních odborných škol proti tomu podle dat naopak přibylo od roku 2012 o pět procentních bodů na zhruba dvě pětiny. K nárůstu podílu studentů maturitních oborů přispělo asi i to, že školy na jaře 2021 nemusely konat jednotné přijímací zkoušky, čehož jich v odborném vzdělávání využila asi polovina, uvedl institut.

Do učebních oborů jde v současnosti největší podíl dětí v Karlovarském a Ústeckém kraji, kde je to kolem třetiny. Nejméně nových učňů chodí do škol v Praze, kde je zároveň největší zájem o maturitní obory.