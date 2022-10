Do Valašského Meziříčí přijedou cimbalisté ze 17 zemí

Do Valašského Meziříčí na Vsetínsku přijedou cimbalisté ze 17 zemí. Od 26. do 30. října se tam uskuteční Světový kongres cimbálové asociace. Na programu jsou koncerty, výstava 30 let světové cimbálové asociace, přednášky i workshopy, sdělili ČTK pořadatelé.

"Je to pro nás výjimečná a slavnostní událost, protože světový kongres se v Česku konal naposledy před 29 lety v Brně," uvedla za pořadatele Růžena Děcká. "Hudba a láska k cimbálu nás spojuje napříč kontinenty, i když nástroje se odlišují jak názvem, tak zvukem tónů či vzhledem. Cimbál zní pokaždé trochu jinak, a to je na něm to nejkrásnější," uvedla Děcká.

Mezi účastníky kongresu budou hosté z Íránu, Izraele, Japonska, Moldávie, Švýcarska, Singapuru, USA, Malajsie, Německa, Nizozemska, Velké Británie, Číny, Řecka či Mongolska. Zazní folklor, současná tvorba i jazzové improvizace. Česká cimbálová škola se představí na koncertě ve středu 26. října.